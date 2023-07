SCÈNES DE PAYS : UNDERDOGS Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges, 21 mars 2024, Beaupréau-en-Mauges.

Beaupréau-en-Mauges,Maine-et-Loire

La compagnie Par-Terre d’Anne Nguyen vous invite à découvrir l’essence même du hip hop.

2024-03-21 fin : 2024-03-21 21:20:00. EUR.

Allée Jean Monnet Beaupréau

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Anne Nguyen’s Par-Terre company invites you to discover the very essence of hip hop

La compañía Par-Terre de Anne Nguyen le invita a descubrir la esencia misma del hip hop

Die Kompanie Par-Terre von Anne Nguyen lädt Sie ein, die Essenz des Hip Hop zu entdecken

Mise à jour le 2023-07-07 par eSPRIT Pays de la Loire