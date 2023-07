MEDIATHEQUE CREUSE GRAND SUD – La pistoche à histoires Allée Jean Marie Couturier Aubusson, 12 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Les lectures à la piscine sont de retour cet été : les mercredis à 16h30 du 12 juillet au 23 août inclus.

Animations gratuites proposées par l’équipe de la médiathèque Creuse grand Sud pour les usagers du centre aqualudique AQUASUD à Aubusson..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

Allée Jean Marie Couturier Piscine AQUASUD

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Readings by the pool are back this summer: Wednesdays at 4.30pm from July 12 to August 23 inclusive.

Free activities organized by the Creuse Grand Sud media library team for users of the AQUASUD aqualudic center in Aubusson.

Este verano vuelven las lecturas en la piscina: los miércoles a las 16.30 h del 12 de julio al 23 de agosto, ambos inclusive.

Actividades gratuitas propuestas por el equipo de la mediateca de Creuse Grand Sud para los usuarios del centro acuático AQUASUD de Aubusson.

Die Lesungen am Pool finden diesen Sommer wieder statt: mittwochs um 16:30 Uhr vom 12. Juli bis einschließlich 23. August.

Kostenlose Veranstaltungen, die vom Team der Mediathek Creuse grand Sud für die Nutzer des Wassersportzentrums AQUASUD in Aubusson angeboten werden.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Aubusson-Felletin