Regard cinéma : Bonnard, pierre et Marthe Allée Jean Jaurès Istres, 20 février 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Conférence sur Bonnard avec Barbara SATRE. Directrice de l’École Supérieure d’Art d’Aix en Provence (ESAAIX), Historienne de l’Art et projection du Film Bonnard, Pierre et Marthe.

2024-02-20 18:00:00 fin : 2024-02-20 . .

Allée Jean Jaurès Cinéma Le Coluche

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference on Bonnard with Barbara SATRE. Director of the École Supérieure d?Art d?Aix en Provence (ESAAIX), Art Historian and screening of the film Bonnard, Pierre et Marthe

Conferencia sobre Bonnard con Barbara SATRE. Directora de la Escuela Superior de Arte de Aix en Provence (ESAAIX), Historiadora del Arte y proyección de la película Bonnard, Pierre et Marthe

Vortrag über Bonnard mit Barbara SATRE. Direktorin der École Supérieure d’Art d’Aix en Provence (ESAAIX), Kunsthistorikerin und Vorführung des Films Bonnard, Pierre et Marthe

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme d’Istres