Les Décib’elles chantent Noël Allée Jean Jaurès Istres, 1 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Le groupe Décib’elles, composé de cinq chanteuses et d’un pianiste, chantent Noël en français, anglais et provençal, avec des arrangements à 4 voix écrits par Marc Cicero..

2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 19:15:00. .

Allée Jean Jaurès La Porte d’Arles

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Décib?elles group, made up of five female singers and a pianist, sing Christmas carols in French, English and Provençal, with 4-part arrangements written by Marc Cicero.

El grupo Décibèles, formado por cinco cantantes femeninas y un pianista, canta villancicos en francés, inglés y provenzal, con arreglos a 4 voces escritos por Marc Cicero.

Die Gruppe Décib?elles, die aus fünf Sängerinnen und einem Pianisten besteht, singt Weihnachten auf Französisch, Englisch und Provenzalisch mit vierstimmigen Arrangements, die von Marc Cicero geschrieben wurden.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme d’Istres