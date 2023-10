14e édition du Panorama Allée Jean Jaurès Istres, 10 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Clap de départ pour la 14e édition du Panorama ! Cette année, du 10 au 19 novembre 2023 dans les cinq cinémas de Scènes et Cinés, le cinéma indépendant d’Amérique du Nord est à l’honneur !.

2023-11-10 fin : 2023-11-19 . .

Allée Jean Jaurès Cinéma Le Coluche

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Panorama kicks off its 14th edition! This year, from November 10 to 19, 2023 in the five Scènes et Cinés cinemas, North American independent cinema takes center stage!

¡Panorama da el pistoletazo de salida a su 14ª edición! Este año, del 10 al 19 de noviembre de 2023 en las cinco salas de Scènes et Cinés, el cine independiente norteamericano estará en el punto de mira

Startschuss für die 14. Ausgabe von Panorama! Dieses Jahr steht vom 10. bis 19. November 2023 in den fünf Kinos von Scènes et Cinés das unabhängige nordamerikanische Kino im Mittelpunkt!

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme d’Istres