Ciné Goûters Allée Jean Jaurès Istres, 21 octobre 2023, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-21

fin : 2023-10-21

Parce que l’œil s’affine lorsqu’on est spectateur dès le plus jeune âge, Scènes&Cinés donne un rendez-vous mensuel aux enfants.

Le ciné goûter est une initiation au plaisir de la découverte, de l’agitation des imaginaires à travers des films de fiction, d’animation, des courts-métrages pour les enfants à partir de 3 ans. Il se prolonge par un atelier pour découvrir les techniques du cinéma ou de la création, pour jouer, comprendre et devenir créateur à son tour d’imaginaire.



Cette nouvelle saison sera l’occasion de rencontrer une espiègle petite Princesse Dragon, des animaux familiers mais néanmoins étonnants, un champignon magique et le maître du vent. Les petites mains inspirées par ces images, plongeront dans la pâte à modeler, fabriqueront des flip books, s’initieront au mime et bien d’autres choses encore.

Allée Jean Jaurès Cinéma Le Coluche

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme d’Istres