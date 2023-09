Dédicace et Rencontre avec Jospéhine Tassy Allée Jean Jaurès Istres, 14 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Rencontre et carte blanche avec l’autrice Joséphine Tassy pour la parution de son tout premier roman, L’Indésir (2023), publié aux éditions de l’Iconoclaste..

2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Allée Jean Jaurès Cinéma Le Coluche

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rencontre et carte blanche with author Joséphine Tassy for the publication of her first novel, L’Indésir (2023), published by Editions de l?Iconoclaste.

Encuentro y charla con la escritora Joséphine Tassy con motivo de la publicación de su primera novela, L’Indésir (2023), publicada por l’Iconoclaste.

Treffen und Carte Blanche mit der Autorin Joséphine Tassy anlässlich der Veröffentlichung ihres allerersten Romans L’Indésir (2023), der im Verlag L’Iconoclaste erschienen ist.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme d’Istres