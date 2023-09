Ciné-concert : A l’ouest de la Provence Allée Jean Jaurès Istres, 21 septembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Une conférence suivie d’un ciné-concert sont programmés au cinéma Le Coluche, le jeudi 21 septembre pour réenchanter des films de familles et d’amateurs réalisés par les habitants de Grans, Cornilloux, Miramas, Istres, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis..

Allée Jean Jaurès Cinéma Le Coluche

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A lecture followed by a ciné-concert are scheduled at the Le Coluche cinema on Thursday, September 21, to re-enchant family and amateur films made by residents of Grans, Cornilloux, Miramas, Istres, Fos-sur-Mer and Port-Saint-Louis.

El jueves 21 de septiembre tendrá lugar en el cine Le Coluche una conferencia seguida de un cine-concierto para reencantar las películas familiares y amateurs realizadas por los vecinos de Grans, Cornilloux, Miramas, Istres, Fos-sur-Mer y Port-Saint-Louis.

Eine Konferenz mit anschließendem Filmkonzert steht am Donnerstag, den 21. September, im Kino Le Coluche auf dem Programm, um Familien- und Amateurfilme, die von den Einwohnern von Grans, Cornilloux, Miramas, Istres, Fos-sur-Mer und Port-Saint-Louis gedreht wurden, neu zu verzaubern.

