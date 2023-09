LA COMÉDIE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 7 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La place de la comédie et l’Esplanade Charles de Gaulle sont actuellement en travaux avant de dévoiler leurs nouveaux visages en 2025.

L’Office de Tourisme profite de cette actualité pour vous proposer une visite exceptionnelle sur l’histoire de ces deux espaces mythiques de Montpellier d’hier et d’aujourd’hui.

2023-11-07 10:00:00 fin : 2023-11-07 12:00:00. EUR.

Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Place de la Comédie and the Esplanade Charles de Gaulle are currently under construction before unveiling their new faces in 2025.

The Tourist Office takes advantage of this news to offer you an exceptional visit on the history of these two mythical spaces of Montpellier of yesterday and today

La plaza de la Comédie y la explanada Charles de Gaulle se encuentran actualmente en obras antes de presentar sus nuevas caras en 2025.

La Oficina de Turismo aprovecha esta noticia para ofrecerle una visita excepcional sobre la historia de estos dos espacios míticos de la Montpellier de ayer y de hoy

Die Place de la Comédie und die Esplanade Charles de Gaulle werden derzeit umgebaut, bevor sie 2025 ihr neues Gesicht enthüllen werden.

Das Fremdenverkehrsamt nimmt diese Aktualität zum Anlass, Ihnen eine außergewöhnliche Führung über die Geschichte dieser beiden mythischen Plätze Montpelliers von gestern und heute anzubieten

Mise à jour le 2023-09-27 par OT MONTPELLIER