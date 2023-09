MONTPELLIER ET SES ENVIRONS À VÉLO AVEC SMILE EBIKE Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 17 août 2023, Montpellier.

Découvrez Montpellier autrement !

Au départ de l’Office du tourisme, partez à pied découvrir Montpellier et son centre-ville accompagné d’un guide conférencier jusqu’à l’Arc de Triomphe.

Récupérez vos vélos électriques et roulez en direction du quartier Antigone et de l’Arbre Blanc. Un encadrant à vélo vous accompagnera tout le long des Rives du Lez par la voie cyclable….

Discover Montpellier differently!

From the Tourist Office, go on foot to discover Montpellier and its city center accompanied by a guide to the Arc de Triomphe.

Pick up your electric bikes and ride towards the Antigone district and the Arbre Blanc. A cycling guide will accompany you all along the banks of the Lez on the cycle track…

¡Descubra Montpellier de otra manera!

Desde la Oficina de Turismo, vaya a pie a descubrir Montpellier y su centro acompañado por un guía hasta el Arco del Triunfo.

Recoja sus bicicletas eléctricas y diríjase hacia el barrio de Antigone y el Arbre Blanc. Un guía ciclista le acompañará a orillas del Lez por el carril bici…

Entdecken Sie Montpellier einmal anders!

Vom Fremdenverkehrsamt aus können Sie Montpellier und sein Stadtzentrum zu Fuß erkunden, wobei Sie von einem Fremdenführer bis zum Arc de Triomphe begleitet werden.

Holen Sie Ihre Elektrofahrräder ab und fahren Sie in Richtung des Viertels Antigone und des Arbre Blanc. Ein Fahrradbegleiter wird Sie auf dem Fahrradweg entlang der Ufer des Lez begleiten…

