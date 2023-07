Stage multi-activités Allée Jean Barthet Nay, 16 août 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Los Sautaprats organisent leurs stages d’été avec des jeux et défis : Les AcroLympGyms. Des activités différentes tous les jours.

9h30 à 16h.30 : activités dès 5 ans en journée complète

9h30 à 12h : activités pour les 3 et 4 ans en demi-journée. (Garderie comprise)

Ils sont encadrés par des professionnels diplômés. Tenue de sport obligatoire. Prévoir pour cette journée un pique nique et 2 goûters.

Possibilité de faire le stage à la journée ou à la semaine. Garderie proposée de 8h à 9h30 ou de 16h30 à 18h.

Inscription par retour du coupon obligatoire avec règlement..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 16:30:00. EUR.

Allée Jean Barthet Los Sautaprats

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Los Sautaprats organize their summer courses with games and challenges: AcroLympGyms. Different activities every day.

9:30 a.m. to 4:30 p.m.: full-day activities for ages 5 and up

9.30am to 12pm: half-day activities for 3 and 4 year-olds. (Childcare included)

Supervised by qualified professionals. Sportswear mandatory. Please bring a picnic lunch and 2 snacks.

Daily or weekly courses available. Childcare available from 8am to 9:30am or from 4:30pm to 6pm.

Registration by return of coupon with payment.

Los Sautaprats organizan sus cursos de verano con juegos y retos: Los AcroLympGyms. Actividades diferentes cada día.

de 9.30 a 16.30 h: jornada completa para mayores de 5 años

de 9.30 a 12 h: media jornada para niños de 3 y 4 años. (Guardería incluida)

Están supervisadas por profesionales cualificados. Ropa deportiva obligatoria. Se ruega traer un almuerzo tipo picnic y 2 tentempiés.

Los cursos pueden ser diarios o semanales. Hay servicio de guardería de 8.00 a 9.30 o de 16.30 a 18.00.

Inscripción devolviendo el cupón con el pago.

Los Sautaprats veranstalten ihre Sommerkurse mit Spielen und Herausforderungen : Die AcroLympGyms. Jeden Tag andere Aktivitäten.

9.30 bis 16.30 Uhr: Aktivitäten ab 5 Jahren ganztägig

9.30 bis 12.00 Uhr: Aktivitäten für 3- und 4-Jährige an halben Tagen. (Kinderbetreuung inbegriffen)

Sie werden von diplomierten Fachkräften betreut. Sportliche Kleidung ist obligatorisch. Für diesen Tag ein Picknick und 2 Snacks vorsehen.

Es besteht die Möglichkeit, das Praktikum für einen Tag oder eine Woche zu absolvieren. Kinderbetreuung von 8:00 bis 9:30 Uhr oder von 16:30 bis 18:00 Uhr angeboten.

Anmeldung durch Rücksendung des obligatorischen Coupons mit Zahlung.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay