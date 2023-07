Mini stage d’été multi-activités Allée Jean Barthet Nay, 17 juillet 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Los Sautaprats organisent leurs stages d’été avec des jeux et défis : Les AcroLympGyms. Des activités différentes tous les jours. Ces stages sont réservés à tous dès les 3/4 ans. Ils sont encadrés par des professionnels diplômés. Tenue de sport obligatoire. La garderie est comprise dans le tarif.

Inscription par retour du coupon obligatoire avec règlement. Prévoir un goûter..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 12:30:00. EUR.

Allée Jean Barthet Los sautaprats

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Los Sautaprats organize their summer courses with games and challenges: AcroLympGyms. Different activities every day. These courses are open to everyone aged 3/4 and over. They are supervised by qualified professionals. Sportswear required. Childcare is included in the price.

Registration by return of coupon with payment. Please bring a snack.

Los Sautaprats organizan sus cursos de verano con juegos y retos: Los AcroLympGyms. Actividades diferentes cada día. Estos cursos están abiertos a todas las personas a partir de 3/4 años. Están supervisados por profesionales cualificados. Ropa deportiva obligatoria. El cuidado de los niños está incluido en el precio.

Inscripción mediante devolución del cupón obligatorio con el pago. Se ruega traer un tentempié.

Los Sautaprats veranstalten ihre Sommerkurse mit Spielen und Herausforderungen : Die AcroLympGyms. Jeden Tag gibt es andere Aktivitäten. Diese Kurse sind für alle ab 3/4 Jahren geeignet. Sie werden von diplomierten Fachkräften betreut. Sportkleidung ist obligatorisch. Die Kinderbetreuung ist im Preis inbegriffen.

Anmeldung durch Rücksendung des obligatorischen Coupons und Zahlung. Einen Snack vorsehen.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay