Randuro du Haillan, 20 novembre 2022, Le Haillan.

Randonnées cycliste et pédestre organisé par l’ASH Velo et l’ASH Randonnée Montagne

Rendez-vous dimanche 20 novembre 2022 pour la 3ème édition du Randuro du Haillan.

Le Randuro VTT est une épreuve combinée faisant appel à toutes les disciplines du VTT de jour comme de nuit ! Une randonnée sportive, de l’orientation, de la maniabilité, un cross-country et bien d’autres surprises viendront rythmer votre journée sur des parcours et des sentiers ludiques qui conservent toute leur technicité.

Nos amis « marcheurs » ne sont pas oubliés : que vous soyez accompagnants ou non-inscrits aux épreuves VTT, vous pourrez participer à des randonnées pédestres accessibles à tous.

Cette organisation ne serait pas complète sans sa fameuse garbure qui a elle seule vaut tous les efforts !

Informations sur les parcours :

– Randonnée pédestre : 2 randonnées vous sont proposées dans la journée :

1 randonnée pédestre de 5km pensée pour tous les niveaux et les familles le matin.

Tout public de 9 à 99 ans !

1 randonnée plus sportive de 10 km l’après-midi à partir de 15 ans.

Les mineurs seront obligatoirement accompagnés par un parent.

– Grand Raid VTT 90 km : pour les férus de sensations fortes et les lève-tôt ! Le Grand Raid débute par une course d’orientation nocturne (lumières et gilet jaune obligatoires) suivie d’une randonnée sportive comportant des spéciales (zone chronométrée et maniabilité). L’après-midi se termine par une épreuve de cross-country.

Pour les adultes et les jeunes de 15 à 18 ans accompagnés par un adulte.

Parcours sportif !

– Raid VTT 65 km : pour les férus de sensations fortes qui se lèvent plus tard !!! Le Raid combine une randonnée sportive comportant des spéciales (zone chronométrée et maniabilité) et une épreuve de cross-country

Pour les adultes et les jeunes de 15 à 18 ans accompagnés par un adulte.

Parcours sportif !

– Raid Jeunes 45 km : pour les jeunes de 15 à 18 ans. Le Raid Jeune combine une randonnée sportive et une épreuve de cross-country.

Les jeunes sont accompagnés par 2 éducateurs fédéraux.

– Raid Kid 20 km : pour les enfants de 9 à 15 ans. Le Raid Kid combine une randonnée sportive et une épreuve de cross-country. Deux groupes d’enfants seront mis en place en fonction des âges et des niveaux.

Chaque groupe d’enfants sera accompagné par 2 éducateurs fédéraux.

– Raid Famille et Santé 15 à 20 km : pour les familles et les personnes souffrant de pathologies chroniques. Pensée pour tous les niveaux, une randonnée VTT en plein cœur de la nature.

Tout

public de 9 à 99 ans.

Inscription :

Inscrivez-vous directement en ligne via le lien ci-dessous :

BilletWeb (https://www.billetweb.fr/randuro-du-haillan)

Tarifs :

Randonnée pédestre : 5€

Randonnée VTT : 15€

Gratuit pour les moins d e15 ans

A savoir :

Ravitaillements

Tombola

Port du casque obligatoire

Ouvert à tous : licenciés et non-licenciés

Informations Pratiques

Adresse

Espace Bel Air

Allée Jarousse de Sillac, 33185 LE HAILLAN

Contact

Pascal au 06.75.47.49.64 / Mikaël au 06.51.16.87.76

Mail : haillanvelo@gmail.com

Site internet (http://randurovtt.free.fr)

Inscriptions

Accessibilité

De 9 à 99 ans

Horaires

Dimanche 20 novembre 2022 de 6h00 – 18h00



