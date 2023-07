Une journée dédiée à l’accès aux droits : Varennes-Vauzelles vous informe et vous accompagne Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles, 27 septembre 2023, Varennes-Vauzelles.

La municipalité de Varennes-Vauzelles organise une journée d’accès aux droits, un événement essentiel pour vous aider dans vos démarches administratives et répondre à vos besoins quotidiens.

La deuxième édition de la Journée d’accès aux droits se déroulera le mercredi 27 septembre 2023, de 10h à 18h, au quartier Crot-Cizeau. Vous aurez l’opportunité de rencontrer une trentaine de partenaires engagés, prêts à vous informer et vous accompagner.

Un accompagnement personnalisé

L’objectif de cette journée est de vous offrir un accompagnement personnalisé dans vos démarches administratives, professionnelles, quotidiennes et familiales. Des professionnels compétents dans divers domaines seront présents pour répondre à vos questions et vous apporter des conseils avisés. Les thématiques abordées incluent l’emploi, l’orientation, les modes de garde, les impôts, la justice, la prévention, la dépendance, le logement, les aides financières, la retraite, le soutien à la parentalité, gestion d’un budget, la santé…

Un dialogue constructif

Au-delà de la simple information, cette journée vise à instaurer un dialogue constructif entre vous et les partenaires. Des stands d’information, des ateliers interactifs et des animations ludiques seront proposés tout au long de la journée pour vous sensibiliser et vous informer sur les différentes thématiques abordées. Vous pourrez profiter de plusieurs animations enrichissantes.

La journée d’accès aux droits constitue une occasion unique pour vous de poser vos questions, de recevoir des conseils personnalisés et de bénéficier d’un accompagnement adapté à vos besoins. C’est aussi l’occasion de venir rencontrer les services municipaux qui sont là pour vous au quotidien : France Services, le Centre Social Municipal et le Centre Communal d’Action Sociale.

Rencontrer nos services municipaux

La journée d’accès aux droits aborde également les préoccupations de la vie familiale, telles que l’autonomie, la dépendance, les modes de garde et la protection des personnes. Des portes ouvertes seront organisées dans le Foyer.

Une journée pour tous

Cette journée est le point de rencontre idéal pour ceux qui cherchent une formation ou un emploi, et ils pourront notamment découvrir les clés pour réaliser un CV et préparer un entretien. Pour les parents à la recherche d’un mode de garde pour leurs enfants, ils pourront poser des questions pour accompagner un proche dans la dépendance. Vous pourrez également poser vos questions juridiques aux conciliateurs de justice, par exemple pour un souci de voisinage ou un problème avec vos locataires/propriétaires.

Un service de garde sera disponible de 14h à 18h pour les enfants de plus de 6 ans, afin que vous puissiez participer à cette rencontre en toute tranquillité.

Cette initiative est réalisée en partenariat avec la Préfecture de la Nièvre, le Conseil Départemental de la Nièvre, Nevers Agglo, Nièvre Habitat et Habellis.

Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles

