Vendredis de l’été 3# – Radio Kaizman Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Vendredis de l’été 3# – Radio Kaizman Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles, 23 juin 2023, Varennes-Vauzelles. Vendredis de l’été 3# – Radio Kaizman Vendredi 23 juin, 21h00 Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Entrée libre, gratuit Vendredis de l’été 3#

Les Vendredis de l’été reviennent à Varennes-Vauzelles !

Tous les vendredis du 23 juin au 25 août, dans différents quartiers de Varennes-Vauzelles à partir de 21h gratuitement. Vendredi 23 juin : Lancement des vendredis de l’été avec Radio Kaisman

Fanfare Funk / Hip Hop À partir des années 70 apparaissent aux Etats Unis des « block parties », fêtes de quartier qui contribueront à l’éclosion de la culture Hip Hop, venue de la Soul et du Funk. C’est avec cette même intention de s’approprier l’espace urbain et d’y créer durant une petite heure une fête pour les habitants, que Radio Kaizman veut amener sa « Block Party » à Varennes-Vauzelles !

Allée Jacques Prévert, gratuit

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement !

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION. Les vendredis de l’été sont toujours accompagnés par la Biblioroulotte que vous pourrez retrouver du 20 au 23 juin : allée Jacques Prévert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.86.71.61.71. »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T21:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

2023-06-23T21:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00 vendredis de l’été Varennes-vauzelles RADIO KAIZMAN

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Adresse Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre Lieu Ville Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles

Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-vauzelles/

Vendredis de l’été 3# – Radio Kaizman Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles 2023-06-23 was last modified: by Vendredis de l’été 3# – Radio Kaizman Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles 23 juin 2023 Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles

Varennes-Vauzelles Nièvre