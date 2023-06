Animations et concert « Cross Over » par Comm’une note – Tous à la roulotte Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Animations et concert « Cross Over » par Comm’une note – Tous à la roulotte Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles, 21 juin 2023, Varennes-Vauzelles. Animations et concert « Cross Over » par Comm’une note – Tous à la roulotte Mercredi 21 juin, 10h00, 14h00 Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles gratuit, sans réservation À l’occasion de la fête de la musique, retrouvez des activités à la roulotte durant la journée (10h/12h – 14h/16h) et un concert (16h/17h) avec Bertille Arrué et Mathieu Lamouroux de l’association « Comm’Une Note ». Ils joueront leur répertoire cross-over, munis d’un violon-alto et d’un violoncelle, mélangeant avec adresse musiques classiques et musiques plus actuelles.

2023-06-21T10:00:00+02:00 – 2023-06-21T12:00:00+02:00

