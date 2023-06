Journée Bien Être – Ô temps pour toi … un samedi chez Prévert Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Journée Bien Être – Ô temps pour toi … un samedi chez Prévert Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles, 10 juin 2023, Varennes-Vauzelles. Journée Bien Être – Ô temps pour toi … un samedi chez Prévert Samedi 10 juin, 12h00 Allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles Entrée libre Une journée inédite arrive à Varennes-Vauzelles !

Il est maintenant l’heure de penser à vous et à votre bien-être pendant une journée dédiée le samedi 10 juin. Venez découvrir le bien-être sous toutes ses formes et découvrir toutes les manières d’obtenir de la sérénité, du confort au quotidien, à travers la relaxation, l’environnement, la nourriture, le sport, le sommeil… Rendez-vous samedi 10 juin à partir de 12h jusqu’à 21h, allée Jacques Prévert 58640 Varennes-Vauzelles

