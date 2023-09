VIA AETERNA > « Rosemary Standley chant – Ensemble Contraste » Allée Jacques Anquetil Avranches, 7 octobre 2023, Avranches.

Avranches,Manche

« Shubert in Love »

Constitué de musiciens issus aussi bien du classique que de la pop, du jazz ou du folk, l’Ensemble Contraste a imaginé avec la chanteuse Rosemary Standley un programme original autour des lieder de Schubert, auxquels il donne un éclairage particulier par l’intégration de rythmes venus d’ailleurs et d’instruments tels que la guitare, la contrebasse, les percussions ou la trompette. Un mélange de genres qui décomplexe la musique classique et métamorphose l’oeuvre du grand musicien.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2023-10-07 20:30:00

Allée Jacques Anquetil Ancien Haras

Avranches 50300 Manche Normandie



VEUS, Cor Infantil Amics de la Unió.

Josep Vila Jover direction.

Founded in 1996 in Catalonia by Josep Vila Jover, VEUS, an ensemble of young singers between the ages of 11 and 17, is distinguished by the quality and eclecticism of its productions. Invited to international festivals, it has won numerous awards in recent years and alternates concerts and a cappella performances with choreography.

Tickets are available at the Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandy Tourist Office.

« Shubert in Love

El Ensemble Contraste, formado por músicos con formación clásica, pop, jazz y folk, y la cantante Rosemary Standley, han ideado un programa original basado en los Lieder de Schubert, a los que dan un giro especial integrando ritmos de otros lugares e instrumentos como la guitarra, el contrabajo, la percusión y la trompeta. Es una mezcla de géneros que quita la gracia a la música clásica y transforma la obra del gran músico.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

« Shubert in Love »

Das Ensemble Contraste, das sich aus Musikern zusammensetzt, die sowohl aus der Klassik als auch aus Pop, Jazz oder Folk kommen, hat zusammen mit der Sängerin Rosemary Standley ein originelles Programm rund um Schuberts Lieder erdacht, denen es durch die Integration von Rhythmen aus anderen Ländern und Instrumenten wie Gitarre, Kontrabass, Perkussion oder Trompete eine besondere Beleuchtung verleiht. Ein Genremix, der die klassische Musik auflockert und das Werk des großen Musikers metamorphosiert.

Kartenverkauf in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

