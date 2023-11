THEATRE- FAMILLE MEYER SPIELT VERRECKT! Allée Ham des Genêts Rosbruck, 19 novembre 2023, Rosbruck.

Rosbruck,Moselle

La Troupe théâtrale de Grundviller vous présente son spectacle « Familie Meyer spielt verreckt! » le 19 novembre à 15h. Une petite restauration sera proposée aux entractes. Billets en prévente à la Mairie de Rosbrück, à l’Office de Tourisme de Forbach et le jour même. Contact: 03 87 85 02 43.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. 12 EUR.

Allée Ham des Genêts

Rosbruck 57800 Moselle Grand Est



La Troupe théâtrale de Grundviller presents its show « Familie Meyer spielt verreckt! » on November 19 at 3pm. Light refreshments will be available at intermission. Tickets on sale in advance at Rosbrück Town Hall, Forbach Tourist Office and on the day. Contact: 03 87 85 02 43.

La Troupe théâtrale de Grundviller presenta su espectáculo « Familie Meyer spielt verreckt! » el 19 de noviembre a las 15.00 horas. En el descanso habrá un refrigerio. Venta anticipada de entradas en Rosbrück Mairie, la Oficina de Turismo de Forbach y el mismo día. Contacto: 03 87 85 02 43.

Die Theatergruppe von Grundviller präsentiert ihr Stück « Familie Meyer spielt verreckt! » am 19. November um 15 Uhr. In den Pausen wird ein kleiner Imbiss angeboten. Kartenvorverkauf im Rathaus von Rosbrück, im Tourismusbüro von Forbach und am Tag selbst. Kontakt: 03 87 85 02 43.

