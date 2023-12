Stage de Taijiwuxigong Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne, 17 décembre 2023 10:00, Lavault-Sainte-Anne.

Lavault-Sainte-Anne,Allier

Art martial chinois énergétique interne, pour le bien être corporel et mental..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 14:00:00. .

Allée Georges Sauvestre Centre Social Vicomte Pailhou

Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Chinese internal energy martial art for physical and mental well-being.

Arte marcial chino interno para el bienestar físico y mental.

Chinesische Kampfkunst mit innerer Energie, für das körperliche und geistige Wohlbefinden.

Mise à jour le 2023-12-06 par OTI Vallée du Coeur de France