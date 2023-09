Exposition : « Meli-Melo » Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne, 3 octobre 2023, Lavault-Sainte-Anne.

Lavault-Sainte-Anne,Allier

Méli-Mélo, une exposition de dessins et peintures très variés réalisés par Chloé Bacouël, artiste amateur passionnée, habitant dans l’Allier..

2023-10-03 fin : 2023-10-29 . .

Allée Georges Sauvestre Espace La Charité

Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Méli-Mélo, an exhibition of a wide variety of drawings and paintings by Chloé Bacouël, a passionate amateur artist living in the Allier region.

Méli-Mélo, exposición de una amplia gama de dibujos y pinturas de Chloé Bacouël, una apasionada artista aficionada que vive en la región de Allier.

Méli-Mélo, eine Ausstellung mit sehr unterschiedlichen Zeichnungen und Gemälden von Chloé Bacouël, einer begeisterten Hobbykünstlerin, die im Departement Allier lebt.

