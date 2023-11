À L’OURS Allée Général Montagne Pézenas, 22 novembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

A l’ours ! est un voyage initiatique qui va révéler de nombreux secrets. Des secrets que même certaines grandes personnes ignorent mais qu’il faut connaître pour bien grandir….

2023-11-22 18:00:00 fin : 2023-11-22 10:30:00. EUR.

Allée Général Montagne

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



A l’ours ! is a journey of initiation that will reveal many secrets. Secrets that even grown-ups don’t know, but that you need to know to grow up properly?

A l’ours ! es un viaje iniciático que te revelará muchos secretos. Secretos que ni siquiera los mayores conocen, pero que necesitas saber para crecer como es debido?

A l’ours! ist eine Initiationsreise, die viele Geheimnisse aufdeckt. Geheimnisse, die selbst manche Erwachsene nicht kennen, die man aber kennen muss, um erwachsen zu werden

