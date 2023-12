Déjeuner du 1er de l’An Allée Gaston Phoebus Saint-Justin Catégories d’Évènement: Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

La nouvelle année est arrivée, l’heure est aux retrouvailles autour d’un bon repas, rendez-vous au Cadet de Gascogne. Jean-Luc a préparé pour vous un déjeuner fort sympathique :

Mise en bouche de saison

Raviole de poularde, crème de cèpes, shiitakés, émulsion de foie gras

Médaillon de filet de veau « rossini », mousseline de butternut, pommes croustillantes

« Dessert de l’An » (biscuit basque, tartare d’ananas, crémeux ananas et passion, mousse chocolat ivoire)

Réservation très fortement conseillée ! EUR.

Allée Gaston Phoebus Le Cadet de Gascogne

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

