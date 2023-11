Ateliers créatifs de Noël Allée François Mitterrand Pradines, 1 décembre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

Participez à un atelier créatif de Noël à la médiathèque de Pradines. Un moment convivial pour laisser libre cours à votre créativité et préparer des décorations uniques pour les fêtes..

2023-12-13 14:30:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

Allée François Mitterrand Médiathèque

Pradines 46090 Lot Occitanie



Take part in a creative Christmas workshop at the Pradines media library. It’s a fun way to let your creativity run wild and create unique holiday decorations.

Participe en un taller creativo navideño en la biblioteca multimedia Pradines. Es una forma divertida de dar rienda suelta a tu creatividad y hacer unos adornos navideños únicos.

Nehmen Sie an einem weihnachtlichen Kreativworkshop in der Mediathek von Pradines teil. Ein geselliger Moment, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und einzigartige Dekorationen für die Feiertage vorzubereiten.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cahors – Vallée du Lot