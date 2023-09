Lectures vivantes : « l’Empreinte de l’ange », de Nancy Huston Allée François-Mitterrand Pradines, 10 novembre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

Dans le cadre des Lectures vivantes, le réseau de lecture publique accueille cette année le Théâtre d’Aymare pour une immersion sonore dans L’empreinte de l’ange de Nancy Huston. Le but de ce projet est de voyager d’époque en pays, à travers une histoire d’amour. Au cœur d’un dispositif sonore spatialisé et d’ambiances radiophoniques créées en direct, c’est une invitation à plonger dans une lecture à une ou plusieurs voix. Du cinéma sans image.

Cette lecture sera animée par Sylvie Maury (comédienne) et Mathieu Hornain (sound designer)..

2023-11-10 18:30:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

Allée François-Mitterrand Médiathèque

Pradines 46090 Lot Occitanie



As part of its « Lectures vivantes » program, the public reading network this year welcomes the Théâtre d?Aymare for a sound immersion in Nancy Huston?s L?empreinte de l?ange. The aim of this project is to travel from era to country, through a love story. At the heart of a spatialized sound device and live radio ambiences, it’s an invitation to plunge into a reading with one or more voices. Cinema without images.

The reading will be hosted by Sylvie Maury (actress) and Mathieu Hornain (sound designer).

En el marco de su programa Lecturas vivas, la red de lectura pública acoge este año al Théâtre d’Aymare para una representación sonora inmersiva de L’empreinte de l’ange (La huella del ángel), de Nancy Huston. El objetivo de este proyecto es viajar de una época a otra a través de una historia de amor. En el corazón de un sistema sonoro espacializado y de ambientes radiofónicos creados en directo, se trata de una invitación a sumergirse en una lectura a una o varias voces. Cine sin imágenes.

La lectura será conducida por Sylvie Maury (actriz) y Mathieu Hornain (sonidista).

Im Rahmen der Lebendigen Lektüre empfängt das Netzwerk für öffentliches Lesen in diesem Jahr das Théâtre d’Aymare für ein akustisches Eintauchen in Nancy Hustons L’empreinte de l’ange (Der Fußabdruck des Engels). Das Ziel dieses Projekts ist es, durch eine Liebesgeschichte von Epoche zu Epoche zu reisen. Inmitten eines räumlichen Klangsystems und live erzeugter Radioatmosphären ist dies eine Einladung, in eine ein- oder mehrstimmige Lektüre einzutauchen. Kino ohne Bilder.

Die Lesung wird von Sylvie Maury (Schauspielerin) und Mathieu Hornain (Sounddesigner) moderiert.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie