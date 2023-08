Tour de contes : spectacle BazArt Allée François-Mitterrand Pradines, 27 octobre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

La médiathèque organise, pour la 4ème année, un tour de contes au sein des médiathèques et bibliothèques du Grand Cahors, pour les enfants de tous âges et les familles ! Cette année, c’est au tour du spectacle BazArt ou l’art de quoi de la compagnie Les Pieds Bleus. Les albums pop-up, au cœur de ce spectacle, sont de véritables passerelles entre les arts : on les touche, on les regarde, on les écoute… Le compagnonnage avec le multi instrumentiste et aventurier musical Thomas Fiancette créé des rendez-vous uniques et vivants..

2023-10-27 15:00:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

Allée François-Mitterrand Médiathèque de Pradines

Pradines 46090 Lot Occitanie



For the 4th year running, the mediatheque is organizing a storytelling tour of the mediatheques and libraries of Greater Cahors, for children of all ages and families! This year, it’s the turn of the show BazArt ou l’art de quoi by the company Les Pieds Bleus. The pop-up albums at the heart of this show are real bridges between the arts: you can touch them, look at them, listen to them? Our collaboration with multi-instrumentalist and musical adventurer Thomas Fiancette creates unique, lively encounters.

Por cuarto año consecutivo, la mediateca organiza un recorrido de cuentacuentos por las mediatecas del Gran Cahors, ¡para niños de todas las edades y familias! Este año le toca el turno al espectáculo BazArt ou l’art de quoi de la compañía Les Pieds Bleus. Los álbumes pop-up que constituyen el núcleo de este espectáculo son un verdadero puente entre las artes: se pueden tocar, mirar, escuchar.. La colaboración con el multiinstrumentista y aventurero musical Thomas Fiancette crea encuentros únicos y llenos de vida.

Jahr organisiert die Mediathek in den Mediatheken und Bibliotheken des Grand Cahors eine Märchentour für Kinder aller Altersgruppen und Familien! Dieses Jahr ist das Stück BazArt ou l’art de quoi der Theatergruppe Les Pieds Bleus an der Reihe. Die Pop-up-Alben, die im Mittelpunkt dieser Aufführung stehen, sind echte Brücken zwischen den Künsten: man berührt sie, man schaut sie an, man hört sie? Die Zusammenarbeit mit dem Multiinstrumentalisten und musikalischen Abenteurer Thomas Fiancette sorgt für einzigartige und lebendige Begegnungen.

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Cahors – Vallée du Lot