L’heure du conte à la médiathèque de Pradines Allée François-Mitterrand Pradines, 4 octobre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

Histoires, contes et comptines, pour les enfants dès 9 mois. Lectures suivies d’un goûter offert en partenariat avec les Amis de la médiathèque de Pradines..

2023-10-04 16:00:00 fin : 2023-10-04 17:00:00. EUR.

Allée François-Mitterrand Médiathèque

Pradines 46090 Lot Occitanie



Stories and nursery rhymes for children aged 9 months and over. Readings followed by a snack offered in partnership with Les Amis de la médiathèque de Pradines.

Cuentos y canciones infantiles para niños a partir de 9 meses. Lecturas seguidas de una merienda ofrecida en colaboración con los Amigos de la Mediateca Pradines.

Geschichten, Märchen und Reime für Kinder ab 9 Monaten. Lesungen mit anschließendem Imbiss in Zusammenarbeit mit den Freunden der Mediathek von Pradines.

