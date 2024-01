LA FORÊT AU FIL DES MOIS Allée Forestière du Brûleau L’Orbrie, dimanche 19 novembre 2023.

L’Orbrie Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-19 14:00:00

fin : 2023-11-19

Balade guidée et commentée en forêt

Il y a tant de belles choses à voir ,à entendre ,à sentir ,à apprendre et à partager … Allez on vous emmène.

Les départs se feront le dimanche après-midi 14 h

À bientôt , toute l’équipe de graine de nature vous attend

Sur inscription par mail : grainedenature85@gmail.com

Plus d’informations par mail ou au 06.67.75.92.83

Allée Forestière du Brûleau

L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-11-08 par Vendée Expansion