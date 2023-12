CHANDELEUR 2024 Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains, 2 février 2024, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-02 16:00:00

fin : 2024-02-02 17:00:00

Vendredi 2 février à 16h00

C’est la chandeleur dans votre casino de Plombières !

Dégustation de crêpes en salle des machines à sous*.

Offert** à tous nos clients !!!

*Entrée en salle des machines à sous réservée aux personnes majeures et non interdite de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou de votre carte Players Plus.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)

**Dans la limite des stocks disponibles.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras et trop salé..

0 EUR.

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-23 par OT REMIREMONT