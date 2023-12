BÉNÉFICIEZ DE 20% SUR VOTRE ADDITION EN CRÉDITS DE JEU – SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2023 Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains, 5 janvier 2024, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-05 19:00:00

fin : 2024-03-29 22:00:00

Bénéficiez de 20% de votre addition en crédits de jeu* au restaurant Le Wagon

Tous les vendredis midi et soir de janvier à mars 2024

Alors, réservez dès maintenant votre table au 03 29 30 00 21 !

*Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise.

Salle des jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation de votre pièce d’identité en cours de validité.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé).

Bénéficiez de 20% de votre addition en crédits de jeu* au restaurant Le Wagon

Tous les vendredis midi et soir de janvier à mars 2024

Alors, réservez dès maintenant votre table au 03 29 30 00 21 !

*Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise.

Salle des jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation de votre pièce d’identité en cours de validité.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)Tout public

.

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-23 par OT REMIREMONT