RÉVEILLON SAINT-SYLVESTRE 2024 : DINER DANSANT Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains, 31 décembre 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Dîner dansant au restaurant Le Wagon

99€/pers (boissons comprises) dont 5€ de crédits de jeu* offerts

Soirée dansante avec DJ

Menu disponible sur notre site : https://casino-plombieres.partouche.com/agenda/4805-nouvel-an-2024

Réservez dès maintenant au 03 29 30 00 21 !

LE REGISTRE DES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE CONTENUS DANS NOS PLATS EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

Boissons comprises : 1 verre de vin par plat et par personne, 1/2 bouteille d’eau plate ou gazeuse par personne, un café ou un thé.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

*Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valable sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise.

Entrée en salle des machines à sous réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou de votre carte Players Plus.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent-être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé). Adultes

Dimanche 2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 04:00:00. 99 EUR.

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Dinner dance at Le Wagon restaurant

99 per person (drinks included) including 5? game credits* free of charge

Evening dance with DJ

Menu available on our website: https://casino-plombieres.partouche.com/agenda/4805-nouvel-an-2024

Book now on 03 29 30 00 21!

THE REGISTER OF NOTIFIABLE ALLERGENS CONTAINED IN OUR DISHES IS AVAILABLE ON REQUEST.

Drinks included: 1 glass of wine per dish and per person, 1/2 bottle of still or sparkling water per person, coffee or tea.

For your own health, please avoid snacking between meals. Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

*Non-exchangeable, non-negotiable immaterial tokens, valid on compatible slot machines and 21 days from date of issue.

Entrance to slot machines reserved for adults who have not been banned from gambling, on presentation of a valid ID or your Players Plus card.

Gambling can be dangerous: loss of money, family conflicts, addiction…find our advice on joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – non surtaxed call)

Cena con baile en el restaurante Le Wagon

99 por persona (bebidas incluidas) incluidos 5 créditos de juego* gratuitos

Fiesta de baile con DJ

Menú disponible en nuestro sitio web: https://casino-plombieres.partouche.com/agenda/4805-nouvel-an-2024

¡Reserva ahora en el 03 29 30 00 21!

EL REGISTRO DE ALÉRGENOS DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA QUE CONTIENEN NUESTROS PLATOS ESTÁ DISPONIBLE PREVIA SOLICITUD.

Bebidas incluidas: 1 copa de vino por plato y por persona, 1/2 botella de agua con o sin gas por persona, café o té.

Por su salud, evite picar entre horas. El consumo excesivo de alcohol es peligroso para su salud. Beba con moderación.

*Fichas inmateriales no canjeables ni negociables, válidas en máquinas tragaperras compatibles y 21 días a partir de la fecha de emisión.

Entrada a las máquinas tragaperras reservada a los adultos que no tengan prohibido el juego, previa presentación de un documento de identidad válido o de su tarjeta Players Plus.

El juego puede ser peligroso: pérdida de dinero, conflictos familiares, adicción… consulte nuestros consejos en joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – sin recargo)

Abendessen mit Tanz im Restaurant Le Wagon

99/Person (inkl. Getränke), davon 5? kostenloses Spielguthaben*

Tanzabend mit DJ

Menü auf unserer Website: https://casino-plombieres.partouche.com/agenda/4805-nouvel-an-2024

Buchen Sie jetzt unter 03 29 30 00 21!

DAS REGISTER DER MELDEPFLICHTIGEN ALLERGENE, DIE IN UNSEREN GERICHTEN ENTHALTEN SIND, IST AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

Inbegriffene Getränke: 1 Glas Wein pro Gericht und Person, 1/2 Flasche stilles Wasser oder Wasser mit Kohlensäure pro Person, ein Kaffee oder ein Tee.

Ihrer Gesundheit zuliebe sollten Sie auf Snacks zwischen den Mahlzeiten verzichten. Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

*Immaterielle Jetons, nicht umtauschbar, nicht verhandelbar, gültig für kompatible Spielautomaten und 21 Tage ab dem Zeitpunkt der Aushändigung.

Zutritt zum Spielautomatenraum nur für volljährige Personen ohne Spielverbot gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Ihrer Players-Plus-Karte.

Geld- und Glücksspiele können gefährlich sein: Geldverlust, Familienkonflikte, Sucht…Ratschläge finden Sie unter joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – gebührenfreier Anruf)

Mise à jour le 2023-10-17 par OT REMIREMONT