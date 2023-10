MENU SPÉCIAL NOEL Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains, 24 décembre 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Dimanche 24 décembre à 19h00 et lundi 25 décembre à 12h00

Au restaurant Le Wagon

Menu à 45€/pers* (hors boissons) dont 5€ de crédits de jeu** offerts

Menu disponible sur notre site : https://casino-plombieres.partouche.com/agenda/6701-menu-special-noel

*Menu comprenant : une coupe de Crémant avec ses 3 canapés, une entrée, un plat, un fromage, un dessert, un café ou un thé (hors boissons).

Prix nets. Le registre des allergènes à caractère obligatoire est disponible sur demande.

**Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé). Tout public

Lundi 2023-12-24 12:00:00 fin : 2023-12-24 14:00:00. 45 EUR.

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Sunday, December 24 at 7:00 pm and Monday, December 25 at 12:00 pm

At Le Wagon restaurant

45/person* menu (excluding drinks) including 5? game credits** free of charge

Menu available on our website: https://casino-plombieres.partouche.com/agenda/6701-menu-special-noel

*Menu includes: a glass of Crémant with 3 canapés, starter, main course, cheese, dessert, coffee or tea (drinks not included).

Prices net. The list of mandatory allergens is available on request.

**Non-exchangeable, non-negotiable intangible tokens, valid on compatible slot machines and 21 days from the date of issue.

Gambling can be dangerous: loss of money, family conflicts, addiction…find our advice on joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – non surtaxed call)

Domingo 24 de diciembre a las 19.00 h y lunes 25 de diciembre a las 12.00 h

En el restaurante Le Wagon

Menú de 45 €/persona* (bebidas excluidas) que incluye 5 créditos de juego** gratuitos

Menú disponible en nuestra página web: https://casino-plombieres.partouche.com/agenda/6701-menu-special-noel

*El menú incluye: una copa de Crémant con 3 canapés, entrante, plato principal, queso, postre, café o té (bebidas no incluidas).

Precios netos. La lista de alérgenos obligatorios está disponible previa petición.

**Fichas intangibles no canjeables ni negociables, válidas en máquinas tragaperras compatibles y 21 días a partir de la fecha de emisión.

El juego puede ser peligroso: pérdida de dinero, conflictos familiares, adicción… consulte nuestros consejos en joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – sin recargo)

Sonntag, 24. Dezember um 19:00 Uhr und Montag, 25. Dezember um 12:00 Uhr

Im Restaurant Le Wagon

Menü für 45 Personen* (ohne Getränke), inklusive 5 Euro Spielguthaben**

Menü auf unserer Website: https://casino-plombieres.partouche.com/agenda/6701-menu-special-noel

*Menü mit: einem Glas Crémant mit 3 Canapés, einer Vorspeise, einem Hauptgericht, einem Käse, einem Dessert, einem Kaffee oder Tee (ohne Getränke).

Die Preise sind netto. Das Register der verbindlichen Allergene ist auf Anfrage erhältlich.

**Immaterielle Jetons, nicht umtauschbar, nicht verhandelbar, gültig für kompatible Spielautomaten und 21 Tage ab dem Zeitpunkt der Aushändigung.

Geld- und Glücksspiele können gefährlich sein: Geldverlust, Familienkonflikte, Sucht…Unsere Ratschläge finden Sie unter joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – gebührenfreier Anruf)

Mise à jour le 2023-10-17 par OT REMIREMONT