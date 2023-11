LE CASINO FÊTE SES 22 ANS ! Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains, 18 novembre 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Le Casino fête ses 22 ans !!! Samedi 18 novembre

+6000€ de cadeaux à remporter dont un voyage en Laponie pour 2 personnes

À partir de 20h, profitez d’un cocktail dînatoire offert* à tous nos clients.

Soirée animée par Cédric et notre DJ.

La Troupe « Caba’Rêve » sublimera votre soirée et beaucoup d’autres surprises vous attendent…

GRAND JEU ANNIVERSAIRE**

Dernière chance de mettre votre bulletin dans l’urne le samedi 18 novembre de 10h à 20h.

Retirez votre bulletin de participation gratuit (un par jour et par personne) à l’entrée du casino. Vous n’avez plus qu’à le déposer dans l’urne prévue à cet effet.

Soyez l’un de nos 10 gagnants !!!

Plus de 6 000€ de cadeaux à remporter !!!

À GAGNER : des cartes cadeaux, des séjours en Relais Château, croisière sur le Rhin, Zoo de Beauval, Center Parcs, des repas…

Tirages à partir de 20h30 (présence obligatoire).

Alors venez tenter votre chance !!!

On vous attend nombreux pour fêter ensemble les 22 ans du Casino.

* Dans la limite des stocks disponibles. Diminués servis sur plateau en salle des machines à sous. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

**Opération soumise à conditions, voir règlement au casino. Présence obligatoire lors des tirages.

Entrée en salle des machines à sous réservée aux personnes majeures non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé).. Adultes

Samedi 2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 23:45:00. 0 EUR.

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



The Casino celebrates its 22nd anniversary!!! Saturday, November 18

+6000? of prizes to be won, including a trip to Lapland for 2 people

From 8pm onwards, enjoy a free cocktail reception* for all our customers.

Hosted by Cédric and our DJ.

The « Caba’Rêve » troupe will enhance your evening, and many other surprises await you…

BIG BIRTHDAY GAME

Last chance to put your ballot in the box on Saturday November 18 from 10am to 8pm.

Pick up your free entry form (one per person per day) at the casino entrance. All you have to do is drop it in the ballot box.

Be one of our 10 winners!

Over 6,000? in prizes to be won!

WIN: gift cards, stays at Relais Château, Rhine cruises, Beauval Zoo, Center Parcs, meals…

Draws from 8:30pm (attendance mandatory).

Come and try your luck!

We look forward to seeing you there to celebrate the Casino’s 22nd anniversary.

* While stocks last. Reductions served on trays in the slots room. Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume in moderation.

**Operation subject to conditions, see casino rules. Must be present during draws.

Entrance to slot machines reserved for adults who have not been banned from gambling, upon presentation of a valid form of identification.

Gambling can be dangerous: loss of money, family conflicts, addiction?find out more about our advice on joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 ? non surtaxed call).

El Casino celebra su 22º aniversario Sábado 18 de noviembre

+6000? en premios, incluido un viaje a Laponia para 2 personas

A partir de las 20:00 h, disfrute de un cóctel de cortesía* para todos nuestros clientes.

Presentado por Cédric y nuestro DJ.

La Troupe « Caba’Rêve » amenizará su velada y le esperan muchas otras sorpresas…

GRAN JUEGO DE CUMPLEAÑOS

Última oportunidad para depositar su papeleta en la urna el sábado 18 de noviembre de 10.00 a 20.00 h.

Recoge tu papeleta gratuita (una por persona y día) en la entrada del casino. Sólo tienes que depositarlo en la urna habilitada para ello.

¡Sea uno de nuestros 10 ganadores!

¡Más de 6.000? en premios para ganar!

GANE: tarjetas regalo, estancias en Relais Château, cruceros por el Rin, el zoo de Beauval, Center Parcs, comidas…

Sorteos a partir de las 20.30 h (imprescindible estar presente).

¡Venga a probar suerte!

Te esperamos para celebrar el 22º aniversario del Casino.

* Hasta agotar existencias. Reducciones servidas en bandejas en la sala de máquinas tragaperras. El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.

**Operación sujeta a condiciones, consulte las normas del casino. Debe estar presente durante los sorteos.

Entrada a la sala de las tragaperras reservada a los adultos que no tengan prohibido el juego previa presentación de un documento de identidad válido.

El juego puede ser peligroso: pérdida de dinero, conflictos familiares, adicción, etc. Consulte nuestros consejos en joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – sin recargo).

Das Casino feiert seinen 22. Geburtstag!!! Samstag, 18. November

+6000? an Geschenken zu gewinnen, darunter eine Reise nach Lappland für 2 Personen

Genießen Sie ab 20 Uhr einen kostenlosen Cocktail* für alle unsere Kunden.

Der Abend wird von Cédric und unserem DJ moderiert.

Die Theatergruppe « Caba’Rêve » wird Ihren Abend verschönern und viele weitere Überraschungen erwarten Sie…

GROSSES GEBURTSTAGSSPIEL**

Letzte Chance, Ihren Zettel in die Urne zu werfen: Samstag, 18. November, von 10 bis 20 Uhr.

Holen Sie sich Ihren kostenlosen Teilnahmeschein (einen pro Tag und pro Person) am Eingang des Kasinos ab. Sie müssen ihn dann nur noch in die dafür vorgesehene Urne werfen.

Seien Sie einer unserer 10 Gewinner!!!

Über 6.000? an Geschenken zu gewinnen!

ZU GEWINNEN: Geschenkkarten, Aufenthalte in Relais Château, Rheinkreuzfahrten, Zoo de Beauval, Center Parcs, Mahlzeiten…

Ziehungen ab 20:30 Uhr (Anwesenheitspflicht).

Also kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück!

Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam das 22-jährige Bestehen des Casinos zu feiern.

* Nur solange der Vorrat reicht. Diminués werden im Spielautomatenraum auf einem Tablett serviert. Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

**Diese Aktion unterliegt Bedingungen, siehe Regeln im Casino. Anwesenheitspflicht während der Ziehungen.

Zutritt zum Spielautomatenraum nur für volljährige Personen ohne Spielverbot gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises.

Glücksspiele können gefährlich sein: Geldverlust, Familienkonflikte, Sucht… Finden Sie unsere Ratschläge auf joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 ? gebührenfreier Anruf).

Mise à jour le 2023-10-25 par OT REMIREMONT