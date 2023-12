Stage d’aquarelle Allée Ernest de Boissière Audenge, 20 janvier 2024, Audenge.

Audenge Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 15:30:00

Viens faire tes premiers pas à l’aquarelle sur le thème des végétaux.

Le P’tit Atelier est une association qui s’adresse à toutes les personnes ayant une âme d’artiste. Le p’tit Atelier vous propose, en alternance, des ateliers à thèmes : du dessin, de la peinture, de la sculpture simple,du home déco, etc …

L’ apprentissage de techniques simples des beaux-arts par des dessins accessibles à tous, animé par un professeur diplômé. Et tout cela dans la convivialité et la bonne humeur !

Pour enfants, adolescents, adultes, séniors / débutants ou confirmés.

Allée Ernest de Boissière Ancien foyer des ainés d’Audenge

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Coeur Bassin