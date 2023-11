Le P’tit Atelier Audenge : Stage de Noël Allée Ernest de Boissière Audenge, 2 décembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

L’association Le P’tit Atelier vous propose un stage de Noël.

Venez peindre à l’aquarelle des illustrations simples autour de la magie de Noël.

Pour adultes, débutants – à partir de 7 ans

Réservation obligatoire : leptitatelier33980@gmail.com ou 06 42 38 09 19.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 15:30:00. EUR.

Allée Ernest de Boissière Ancien foyer des aînés

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le P?tit Atelier association offers a Christmas workshop.

Come and paint simple watercolor illustrations based on the magic of Christmas.

For adults, beginners ? from 7 years old

Booking essential: leptitatelier33980@gmail.com or 06 42 38 09 19

La asociación Le P?tit Atelier propone un taller navideño.

Venga a pintar sencillas ilustraciones en acuarela basadas en la magia de la Navidad.

Para adultos, principiantes ? a partir de 7 años

Imprescindible reservar: leptitatelier33980@gmail.com o 06 42 38 09 19

Der Verein Le P?tit Atelier bietet Ihnen einen Weihnachtsworkshop an.

Malen Sie mit Aquarellfarben einfache Illustrationen rund um den Zauber von Weihnachten.

Für Erwachsene, Anfänger ? ab 7 Jahren

Reservierung erforderlich: leptitatelier33980@gmail.com oder 06 42 38 09 19

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Coeur Bassin