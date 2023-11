Le P’tit Atelier Audenge : Calendrier de l’Avent Allée Ernest de Boissière Audenge, 18 novembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

L’association Le P’tit Atelier vous propose son premier stage de l’année à la Salle de l’ancien foyer des ainés à Audenge.

C’est sur le thème du « calendrier de l’avent à l’aquarelle » que parents et enfants pourront pratiquer ensemble cette activité manuelle et artistique.

Informations supplémentaires : Matériel fourni. À partir de 6 ans. Tarif 12€

Réservation obligatoire : leptitatelier33980@gmail.com ou 06 42 38 09 19.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 15:30:00. EUR.

Allée Ernest de Boissière Ancien foyer des aînés

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Le P?tit Atelier offers its first workshop of the year at the Salle de l?ancien foyer des ainés in Audenge.

Based on the theme of the « watercolour advent calendar », parents and children will be able to practice this manual and artistic activity together.

Additional information: Materials provided. Ages 6 and up. Price 12?

Booking essential: leptitatelier33980@gmail.com or 06 42 38 09 19

La asociación Le P?tit Atelier ofrece su primer taller del año en la Salle de l’ancien foyer des ainés de Audenge.

Basado en el tema del « calendario de adviento de acuarela », padres e hijos podrán practicar juntos esta actividad manual y artística.

Información complementaria: material suministrado. Para niños a partir de 6 años. Precio 12?

Imprescindible reservar: leptitatelier33980@gmail.com o 06 42 38 09 19

Der Verein Le P?tit Atelier bietet Ihnen seinen ersten Workshop des Jahres im Saal des ehemaligen Seniorenheims in Audenge an.

Unter dem Motto « Adventskalender mit Aquarellfarben » können Eltern und Kinder gemeinsam diese manuelle und künstlerische Aktivität ausüben.

Zusätzliche Informationen : Material wird zur Verfügung gestellt. Ab 6 Jahren. Preis: 12 ?

Reservierung erforderlich: leptitatelier33980@gmail.com oder 06 42 38 09 19

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Coeur Bassin