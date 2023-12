71eme Bourges Sancerre® Allée du Triellon Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Sancerre 71eme Bourges Sancerre® Allée du Triellon Sancerre, 18 février 2024, Sancerre. Sancerre Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 00:00:00

fin : 2024-02-18 13:00:00 Bourges-Sancerre® : 56km – le 18 février à minuit, devant la Cathédrale,

Morogues-Sancerre : 29km – à partir de 5 h 00, jusqu’à 6 h 30,

à la salle des Fêtes de Morogues.

Petite-Sancerroise : 16,5km – à partir de 7 h 30, jusqu’à 8 h 30..

Bourges-Sancerre® : 56km – le 18 février à minuit, devant la Cathédrale,

Morogues-Sancerre : 29km – à partir de 5 h 00, jusqu’à 6 h 30,

à la salle des Fêtes de Morogues.

Petite-Sancerroise : 16,5km – à partir de 7 h 30, jusqu’à 8 h 30.

DEPART

Bourges-Sancerre® : 56km – le 18 février à minuit, devant la Cathédrale,

Morogues-Sancerre : 29km – à partir de 5 h 00, jusqu’à 6 h 30,

à la salle des Fêtes de Morogues.

Petite-Sancerroise : 16,5km – à partir de 7 h 30, jusqu’à 8 h 30.

ARRIVÉE

Pour tous, au gymnase 2, allée du Treillon à Sancerre – Remise des récompenses à partir de 12 h 00, suivie du vin d’honneur.

RENSEIGNEMENTS

Sur le site internet : www.cyclorando-berruyers.org 12 EUR.

Allée du Triellon

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de tourisme du Grand Sancerrois Détails Catégories d’Évènement: Cher, Sancerre Autres Code postal 18300 Lieu Allée du Triellon Adresse Allée du Triellon Ville Sancerre Departement Cher Lieu Ville Allée du Triellon Sancerre Latitude 47.32978 Longitude 2.83496 latitude longitude 47.32978;2.83496

Allée du Triellon Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre/