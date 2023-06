La guinguette du CASA Allée du Stade Saint-Aubin-le-Cloud, 10 juin 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Structure gonflables et jeux en bois

Buvette et food truck

Orchestre Calypso

Organisé par le CASA Foot.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 02:00:00. .

Allée du Stade Stade de Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Inflatable structures and wooden games

Refreshment bar and food truck

Calypso band

Organized by CASA Foot

Estructuras hinchables y juegos de madera

Bar y camión de comida

Banda de calipso

Organizado por CASA Foot

Hüpfburg und Spiele aus Holz

Getränkestand und Foodtruck

Orchester Calypso

Organisiert von CASA Foot

Mise à jour le 2023-06-02 par CC Parthenay Gâtine