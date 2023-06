Fête de la Saint Jean Allée du Stade Le Pin, 24 juin 2023, Le Pin.

Le Pin,Deux-Sèvres

Venez participer à la fête de la St Jean avec un forum des associations, des jeux en bois pour les grands et structure gonflable pour les petits. Apéro-concert avec accueil des nouveaux arrivants.

Spectacle de feu avec 2 passages à 21h et 23h.

Le repas champêtre sera suivi d’une soirée dansante et du feu d’artifice..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 03:00:00. EUR.

Allée du Stade Salle Omnisport

Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the Fête de la St Jean with a forum of associations, wooden games for adults and an inflatable structure for children. Aperitif and concert to welcome new arrivals.

Fire show with 2 performances at 9pm and 11pm.

A country-style meal will be followed by dancing and fireworks.

Participe en las celebraciones de San Juan, con un foro de asociaciones, juegos de madera para los mayores y una estructura hinchable para los más pequeños. Apéro-concierto de bienvenida a los recién llegados.

Espectáculo de fuego con 2 actuaciones a las 21:00 y a las 23:00 horas.

La comida campestre irá seguida de baile y fuegos artificiales.

Kommen Sie zum Johannisfest mit einem Forum der Vereine, Holzspielen für die Großen und einer Hüpfburg für die Kleinen. Aperitif-Konzert mit Begrüßung der Neuankömmlinge.

Feuershow mit zwei Durchgängen um 21 Uhr und 23 Uhr.

Nach einem ländlichen Essen folgt ein Tanzabend und ein Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Bocage Bressuirais