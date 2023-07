LE CHAT BARRÉ #5 – CABARET FEST #1 Allée du Stade Fontiers-Cabardès, 27 juillet 2023, Fontiers-Cabardès.

Fontiers-Cabardès,Aude

LE CHAT BARRÉ #5 – Cabaret Champêtre

20h – Limite Lyrique

Duo de musique classique décalée de la Renaissance au XXème siècle.

Karine Louis au chant, Lucas Fraisse au chant, à l’accordéon, la guitare et au Oud.

20h30 – Cabarets Rive Gauche

Ce spectacle musical intimiste vous propose de traverser une décennie de notre culture populaire (1950/1960). Après guerre, la France va connaître un élan créatif majeur..

2023-07-27 20:00:00

Allée du Stade

Fontiers-Cabardès 11390 Aude Occitanie



LE CHAT BARRÉ #5 – Cabaret Champêtre

8pm – Limite Lyrique

A duo of offbeat classical music from the Renaissance to the 20th century.

Karine Louis on vocals, Lucas Fraisse on vocals, accordion, guitar and Oud.

8:30pm – Cabarets Rive Gauche

This intimate musical show takes you through a decade of our popular culture (1950/1960). After the war, France experienced a major creative surge.

LE CHAT BARRÉ #5 – Cabaret Champêtre

20.00 h – Limite Lyrique

Un dúo de música clásica del Renacimiento al siglo XX.

Karine Louis a la voz, Lucas Fraisse a la voz, acordeón, guitarra y Oud.

20.30 h – Cabarets Rive Gauche

Este musical intimista recorre una década de la cultura popular (1950/1960). Después de la guerra, Francia vivió un gran auge creativo.

LE CHAT BARRÉ #5 – Kabarett auf dem Land

20h – Lyrische Grenze

Duo mit schräger klassischer Musik von der Renaissance bis zum 20.

Karine Louis am Gesang, Lucas Fraisse am Gesang, Akkordeon, Gitarre und Oud.

20:30 Uhr – Cabarets Rive Gauche

Diese intime Musikshow führt Sie durch ein Jahrzehnt unserer Populärkultur (1950/1960). Nach dem Krieg erlebt Frankreich einen bedeutenden kreativen Aufschwung.

Mise à jour le 2023-06-14 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11