Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-30 . Organisé par Vélo Verts de l’Ic. Fléchage et ravito les 2 jours. Départ Salle Multisports à Etables-sur-Mer . .

Allée du Stade Salle Multisports

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

