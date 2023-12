Concert et Contes des légendes de Noël Allée du Souvenir Français Schirmeck Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Schirmeck Concert et Contes des légendes de Noël Allée du Souvenir Français Schirmeck, 28 décembre 2023, Schirmeck. Schirmeck Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 17:00:00

fin : 2023-12-28 18:30:00 . A 17h, l’association socio-culturelle Le repère, présentera, une découverte des légendes et contes d’Alsace.

Vous découvrirez la légende du Hans-Trap et des chansons alsaciennes, françaises et allemandes issue de l’histoire régionale et qui ont marqué Noël.

Ces contes seront accompagnés en musique par le Trio Jumble (1h15).

Entrée Libre –Participation libre – Réservation souhaitée 03.88.47.45.50 – Petite restauration – vin chaud sur place EUR.

Allée du Souvenir Français

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est

