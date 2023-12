Visites découverte guidées du Mémorial Alsace Moselle Allée du souvenir Français Schirmeck, 27 décembre 2023, Schirmeck.

Schirmeck Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 11:00:00

fin : 2024-01-05 12:15:00

Venez en famille découvrir le Mémorial Alsace Moselle et immergez-vous dans l’histoire de l’Alsace et de la Moselle entre 1870 et 1945 en suivant un de nos médiateurs sur le parcours scénographique adapté aux enfants..

Venez en famille découvrir le Mémorial Alsace Moselle et immergez-vous dans l’histoire de l’Alsace et de la Moselle entre 1870 et 1945 en suivant un de nos médiateurs sur le parcours scénographique adapté aux enfants.

Accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire tumultueuse de l’Alsace et de la Moselle, ballottées entre France et Allemagne de 1870 à 1945.

Découvrez la vie quotidienne des Alsaciens-Mosellans durant cette période, jusqu’à la construction européenne.

EUR.

Allée du souvenir Français

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-11-06 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche