Visites découverte guidées du Mémorial Alsace Moselle Allée du souvenir Français Schirmeck, 23 octobre 2023, Schirmeck.

Schirmeck,Bas-Rhin

Venez en famille découvrir le Mémorial Alsace Moselle et immergez-vous dans l’histoire de l’Alsace et de la Moselle entre 1870 et 1945 en suivant un de nos médiateurs sur le parcours scénographique adapté aux enfants..

2023-10-23 fin : 2023-11-03 16:00:00. EUR.

Allée du souvenir Français

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est



Come with your family to discover the Alsace Moselle Memorial and immerse yourself in the history of Alsace and Moselle between 1870 and 1945 by following one of our mediators on the scenographic tour adapted for children.

Venga a descubrir el Memorial de Alsacia-Mosela con su familia y sumérjase en la historia de Alsacia y el Mosela entre 1870 y 1945 siguiendo a uno de nuestros mediadores en el recorrido escenográfico adaptado a los niños.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie das Mémorial Alsace Moselle und tauchen Sie in die Geschichte des Elsass und der Mosel zwischen 1870 und 1945 ein, indem Sie einem unserer Vermittler auf dem kinderfreundlichen szenografischen Rundgang folgen.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche