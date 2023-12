Visites guidées et contes de Noël à l’Apothicairerie Allée du Souvenir Français Saint-Amour Catégories d’Évènement: Jura

fin : 2023-12-20 17:00:00 . Un trésor dans un couvent du 17ème à Saint-Amour, devenu un hôpital au 19ème siècle ! Cette ancienne pharmacie présente un magnifique décor de boiseries et de voûtes ornées de trompe-l’œil.

Le temps d’une visite guidée, découvrez ce lieu surprenant : son mobilier d’herboristerie et sa collection de plus de 300 pots de différentes époques dont deux mystérieux pots du 16ème siècle. A l’occasion des vacances de Noël, des histoires de Noël seront proposées. EUR.

Allée du Souvenir Français Apothicairerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

