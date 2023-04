Sortie nature : Immersion en vallée humide Allée du Saint-Laurent, 3 septembre 2023, Harfleur.

Sortie animée par CARDERE.

En pleine zone urbaine, le Saint-Laurent nous offre un paysage sauvage de milieux naturellement humides : rivière, marais, roselière, et de luxuriantes prairies pâturées par des chevaux camarguais.

Rendez-vous à l’entrée de l’ancienne clinique du petit Colmoulins, allée de Saint-Laurent à Harfleur/Fleurville.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-09-03 à 14:00:00

Allée du Saint-Laurent

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Outing animated by CARDERE.

In the middle of an urban area, the Saint-Laurent offers us a wild landscape of naturally wet environments: river, marsh, reedbed, and luxuriant meadows grazed by Camargue horses.

Meet at the entrance of the former clinic of Petit Colmoulins, allée de Saint-Laurent in Harfleur/Fleurville.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Salida dirigida por CARDERE.

En plena zona urbana, el Saint-Laurent nos ofrece un paisaje salvaje de ambientes naturalmente húmedos: río, marisma, cañaveral y praderas exuberantes pastadas por caballos de Camarga.

Encuentro en la entrada de la antigua clínica Petit Colmoulins, allée de Saint-Laurent en Harfleur/Fleurville.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von CARDERE geleiteter Ausflug.

Mitten im Stadtgebiet bietet uns der Sankt-Lorenz-Strom eine wilde Landschaft mit natürlichen Feuchtgebieten: Fluss, Sümpfe, Schilfgürtel und üppige Wiesen, die von Camargue-Pferden beweidet werden.

Treffpunkt: Eingang der ehemaligen Klinik Petit Colmoulins, Allée de Saint-Laurent in Harfleur/Fleurville.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-21 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité