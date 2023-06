Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées de la Gare Maritime Transatlantique Allée du Président Menut Cherbourg-en-Cotentin, 16 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Elue Monument Préféré des Français 2022, avec le sous-marin Le Redoutable, la Gare Maritime Transatlantique vous ouvre ses portes ! Pendant 2 jours, des visites guidées gratuites de la grande dame Art déco sont proposées.

Depuis la grande Nef d’Accueil, ancien hall des trains, vous accéderez à la Salle des Pas Perdus où des voyageurs en costumes d’époque vous attendront, puis à la magnifique Salle des Bagages où embarquaient et débarquaient les passagers d’un autre temps…

Votre guide vous racontera les 1001 vies de ce patrimoine hors-norme, les escales prestigieuses, les passages des stars, les nombreuses péripéties vécues depuis les années 30 à aujourd’hui… et toutes les raisons qui font que ce joyau Art déco, aujourd’hui devenu La Cité de la Mer, n’a pas disparu !.

Samedi 2023-09-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Allée du Président Menut Gare Maritime Transatlantique

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Voted Monument Préféré des Français 2022, along with the submarine Le Redoutable, the Gare Maritime Transatlantique opens its doors to you! For 2 days, free guided tours of the Art Deco grande dame will be offered.

From the grand Nave d?Accueil, the former train hall, you’ll enter the Salle des Pas Perdus, where travelers in period costumes await you, then the magnificent Salle des Bagages, where passengers from another era embarked and disembarked…

Your guide will tell you all about the 1001 lives of this extraordinary heritage, the prestigious ports of call, the visits of the stars, the many ups and downs from the 1930s to the present day? and all the reasons why this Art Deco jewel, now La Cité de la Mer, hasn’t disappeared!

Elegida Monumento Preferido de los Franceses 2022, junto con el submarino Le Redoutable, la Gare Maritime Transatlantique le abre sus puertas Durante 2 días, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas a la gran dama del Art Déco.

Desde la gran Nave de Recepción, antiguo vestíbulo de los trenes, accederá a la Sala de los Pasos Perdidos, donde le esperarán viajeros vestidos de época, y después a la magnífica Sala de los Equipajes, donde embarcaban y desembarcaban los pasajeros de otra época…

Su guía le contará las 1001 vidas de este extraordinario patrimonio, los prestigiosos puertos de escala, las visitas de estrellas, los numerosos avatares desde los años 30 hasta nuestros días… ¡y todas las razones por las que esta joya Art Déco, hoy La Cité de la Mer, no ha desaparecido!

Der Gare Maritime Transatlantique, der zusammen mit dem U-Boot Le Redoutable zum beliebtesten Denkmal der Franzosen 2022 gewählt wurde, öffnet seine Türen für Sie! Zwei Tage lang werden kostenlose Führungen durch die Grande Dame des Art déco angeboten.

Vom großen Empfangsschiff, der ehemaligen Zughalle, gelangen Sie in den Salle des Pas Perdus, wo Reisende in historischen Kostümen auf Sie warten, und in den wunderschönen Salle des Bagages, wo die Passagiere aus einer anderen Zeit ein- und aussteigen…

Ihr Reiseleiter wird Ihnen von den 1001 Leben dieses außergewöhnlichen Erbes erzählen, von den prestigeträchtigen Zwischenstopps, den Auftritten der Stars, den zahlreichen Abenteuern von den 30er Jahren bis heute? und von all den Gründen, warum dieses Art-Déco-Juwel, das heute La Cité de la Mer heißt, nicht verschwunden ist!

