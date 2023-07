STAND ANIMÉ «VOLCANS, FOSSILES ET PAYSAGES» Allée du ponton Clermont-l’Hérault, 19 juillet 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Au cœur du Géoparc Terres d’Hérault, arrêtez-vous un instant sur notre stand et découvrez l’histoire des roches et des paysages qui se dévoilent autour de nous. Observez la richesse géologique à la loupe, toucher les textures de roches… Animation labellisée « HÉRAULT NATURE », proposée dans le cadre du Programme environnement, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE34..

2023-07-19 10:30:00 fin : 2023-07-19 16:30:00. .

Allée du ponton

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



At the heart of the Terres d?Hérault Geopark, stop by our stand and discover the history of the rocks and landscapes that surround us. Observe the geological wealth with a magnifying glass, touch the textures of the rocks… This event has been awarded the « HÉRAULT NATURE » label, and is part of the Environment Program, a partnership between the Département de l’Hérault and the COOPERE34 network.

En el corazón del Geoparque de las Tierras de Hérault, deténgase un momento en nuestro stand y descubra la historia de las rocas y los paisajes que nos rodean. Observe la riqueza geológica con una lupa, toque las texturas de las rocas… Este evento ha sido galardonado con la etiqueta « HÉRAULT NATURE » y forma parte del Programa de Medio Ambiente, una asociación entre el Département de l’Hérault y la red COOPERE34.

Im Herzen des Geoparks Terres d’Hérault können Sie an unserem Stand die Geschichte der Gesteine und Landschaften entdecken, die sich um uns herum entfalten. Betrachten Sie den geologischen Reichtum unter der Lupe, fühlen Sie die Texturen der Gesteine… Die Veranstaltung trägt das Label « HÉRAULT NATURE » und wird im Rahmen des Umweltprogramms angeboten, einer Partnerschaft zwischen dem Departement Hérault und dem Netzwerk COOPERE34.

