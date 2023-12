Visite guidée Le jardin secret de Toinette au Domaine Royal de Château Gaillard Allée du Pont-Moulin Amboise, 27 décembre 2023 14:15, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Suivez Toinette, femme de chambre du château pour une découverte des petits secrets des grands du royaume, dans une ambiance féérique et enchantée..

Vendredi 2023-12-27 14:15:00 fin : 2023-12-30 . 6 EUR.

Allée du Pont-Moulin

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Follow Toinette, the castle’s chambermaid, as she discovers the little secrets of the kingdom’s great and good, in an enchanted, fairytale atmosphere.

Sigue a Toinette, la camarera del castillo, mientras descubre los pequeños secretos de los grandes y buenos del reino, en un escenario mágico y encantado.

Folgen Sie Toinette, der Kammerzofe des Schlosses, auf einer Entdeckungsreise durch die kleinen Geheimnisse der Großen des Königreichs in einer märchenhaften und verzauberten Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-12-04 par OFFICE AMBOISE