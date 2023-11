Colloque » Conscience physique quantique médecine holistique: les voies de convergence? » Allée du Pariou Royat Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

ROYAT Colloque » Conscience physique quantique médecine holistique: les voies de convergence? » Allée du Pariou Royat, 25 novembre 2023, Royat. Royat,Puy-de-Dôme 6 grandes conférences, une table ronde, un bain phonique, un extrait de film.

2023-11-25 09:15:00 fin : 2023-11-25 19:30:00. .

Allée du Pariou Salle des conférences du Casino de Royat

Royat 63130 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



6 major conferences, a round table, a phonic bath, a film clip 6 grandes conferencias, una mesa redonda, un baño fónico, un extracto de película 6 große Vorträge, ein runder Tisch, ein phonisches Bad, ein Filmausschnitt Mise à jour le 2023-11-08 par Clermont Auvergne Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme, ROYAT Autres Lieu Allée du Pariou Adresse Allée du Pariou Salle des conférences du Casino de Royat Ville Royat Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Allée du Pariou Royat latitude longitude 45.749892;3.029296

Allée du Pariou Royat Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royat/